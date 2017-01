POL-TUT: (Autobahndreieck Bad Dürrheim) Ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen - Unfall fordert zwei leicht verletzte Personen

Autobahndreieck Bad Dürrheim (ots) - Zwei leicht verletzte Fahrzeuginsassen und mehrere tausend Euro Sachschaden an einem Pkw-Kombi der Marke Dacia hat ein Unfall gefordert, der am Freitag, gegen 08.50 Uhr, im Bereich des Autobahndreiecks Bad Dürrheim auf der Bundesautobahn A 864 passiert ist. Dort war der 22-jährige Fahrzeuglenker des mit zwei Personen besetzten Dacias zunächst auf der A 81 in Richtung Singen unterwegs und wollte im Bereich des Autobahndreiecks auf die A 864 in Richtung Donaueschingen auffahren. Infolge einer an die Straßenverhältnisse und an den Verlauf der folgenden Kurve im Bereich der Autobahnauffahrt nicht angepassten Geschwindigkeit geriet der Wagen ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei zogen sich der 22-jährige Fahrer und ein 44-jähriger Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Beide Männer wurden zur ambulanten Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Autos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell