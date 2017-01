POL-TUT: (VS-Schwenningen) Versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis in der Straße Marktplatz

VS-Schwenningen (ots) - In eine Zahnarztpraxis in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Straße Marktplatz hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einzubrechen versucht. Der Unbekannte hebelte zunächst die Eingangstüre des Hauses auf und gelangte so in das zweite Obergeschoss, wo sich die Zahnarztpraxis befindet. Dort versuchte der Täter ebenfalls die Türe der Praxis aufzuhebeln, was dem Einbrecher jedoch nicht gelang. Unter Zurücklassung eines Sachschadens in Höhe von mehreren hundert Euro an den beiden Türen verließ der Unbekannte das Haus wieder. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell