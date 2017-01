POL-TUT: (Seitingen-Oberflacht) Sachbeschädigung durch Sprayer

Landkreis Tuttlingen (ots) - Sachschaden von circa 500 Euro verursachte ein unbekannter Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Seitingen-Oberflacht an einem Buswartehäuschen und Verteilerkasten. Der Unbekannte besprühte in der Hauptstraße, Ortsteil Oberflacht, gegenüber Hausnummer 30, die Rückseite des Buswartehäuschens und in der Oberflachter Straße, Ortsteil Seitingen, zwischen Hausnummer 9 und 11, einen Verteilerkasten mit roter Farbe. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, dies dem Polizeirevier Tuttlingen (07461 941-0) mitzuteilen.

