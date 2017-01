POL-TUT: (Waldachtal) Frau bringt Hand in Walze

Waldachtal (ots) - Am Freitagmorgen hat eine 57-jährige Frau bei der Arbeit in einer Konditorei eine Hand zwischen die Walzen eines Teigauswellers gebracht und sich dabei erheblich verletzt. Die Frau geriet bei der Reinigung des so genannten Extruders mit der rechten Hand in die Walzen. Die Hand wurde von den Walzen erfasst und in die Maschine gezogen. Eine Arbeitskollegin schaltete den Ausroller sofort aus und verständigte die Rettungsleitstelle. Um die Hand aus der Walze befreien zu können, musste zunächst ein Monteur anrücken und einzelne Teile ausbauen. Während dessen wurde die verletzte Frau notärztlich betreut und kam anschließend in eine Spezialklinik nach Tübingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell