POL-TUT: (Balingen-Weilstetten) Versuchter Wohnungseinbruch in der Sonnenstraße

Balingen-Weilstetten (ots) - Am Donnerstag, zwischen 18 Uhr und 22 Uhr, hat ein unbekannter Täter versucht, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sonnenstraße einzudringen. Mit einem Werkzeug hebelte er mehrfach an der Terrassentüre, ohne sie öffnen zu können. Die Wohnung blieb für ihn verschlossen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

