POL-TUT: (Schramberg) Einbruchsversuch ins Bärencafe

Schramberg (ots) - Am Donnerstag, zwischen 3.36 Uhr und 5 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in das Bärencafe in der Marktstraße einzubrechen. Mit verschiedenen Werkzeugen hebelten sie mindestens 20 mal an der Eingangstüre. Trotz der Hebelwirkungen gab die Tür nicht nach und hinderte die Täter am Eindringen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

In der Nacht zum Donnerstag wurden in Schramberg insgesamt drei Einbruchsversuche registriert, über die getrennt berichtet wurde. Die Taten stehen im Zusammenhang.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell