POL-TUT: (Schramberg) Unbekannte Täter versuchen in Bäckerei einzubrechen

Schramberg (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht, in eine Bäckerei in der Hauptstraße einzubrechen. Sie hebelten mit einem Werkzeug an einem Nebeneingang, der aber verschlossen blieb. Die Einbrecher mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen. Allerdings verletzte sich einer der Täter bei der Arbeit und blutete. Die Blutspuren sind gesichert und berechtigten zu der Hoffnung, dass der zumindest einer der Täter identifiziert werden kann. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens gab es bis zur Berichtszeit keine Informationen.

