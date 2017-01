POL-TUT: (Schramberg) Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft

Schramberg (ots) - In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter versucht, in ein Friseurgeschäft in der Oberndorfer Straße einzudringen. Sie hebelten mehrfach an einem Nebeneingang. Trotz der mindestens 10 Hebelversuche gab die stabile Tür nicht nach. Die verhinderten Diebe mussten draußen bleiben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

