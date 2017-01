POL-TUT: (Dornhan-Busenweiler) Wegen Schneeglätte von der Straße gerutscht

Dornhan-Busenweiler (ots) - Am späten Donnerstagabend ist ein 29-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße 410 nahe Busenweiler von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Ölmühleweg gelandet. Der 29-Jährige kam mit seinem Peugeot 205 wegen der für die Straßenverhältnisse zu hohen Geschwindigkeit ins Schleudern, überschlug sich und blieb neben der Straße auf dem genannten Weg stehen. Neben der Fahrbahn überfuhr der französische Kleinwagen einen Leitpfosten und mehrere Büsche. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 4000 Euro. Weil der 29-Jährige trotz des entstandenen Fremdschadens die Unfallstelle verließ, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen, hat das Polizeirevier Oberndorf jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet. Der Unfallflüchtige ließ seinen Peugeot nach dem Unfall neben der Straße stehen. Passanten meldeten den beschädigten Wagen am Freitagmorgen bei der Polizei.

