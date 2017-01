POL-TUT: (Rottweil) Transporter touchiert parkenden Pkw im Vorbeifahren

Rottweil (ots) - In der Heerstraße hat am Donnerstagmorgen ein VW Transporter einen parkenden VW Golf angefahren und an dem Personenkraftwagen einen Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro verursacht. Der Tranporterfahrer stieß gegen 06.30 Uhr im Vorbeifahren aus Unachtsamkeit gegen den Kleineren der beiden Volkswagen. Am Transporter entstand ein Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

