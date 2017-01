POL-TUT: (Rottweil) Vorfahrt genommen

Rottweil (ots) - Am Donnerstagmorgen hat eine 59-jährige Autofahrerin einem Toyota an der Kreuzung der Körnerstraße mit der Lorenz-Bock-Straße die Vorfahrt genommen. Die Frau hielt mit ihrem BMW an der Kreuzung zunächst ordnungsgemäß an, um den auf der Lorenz-Bock-Straße querenden Verkehr durchfahren zu lassen. Nachdem die mehrere Fahrzeuge passieren ließ, wollte sie die Kreuzung in gerader Richtung überqueren. Sie übersah jedoch, dass hinter dem letzten Fahrzeug, das sie vorbeifahren ließ, noch ein weiterer Pkw kommt. So fuhr sie los und prallte auf der Kreuzung mit dem Toyota Yaris zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

