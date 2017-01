POL-TUT: (Rottweil) Unbekannter Autofahrer prallt gegen parkenden Ford und flüchtet

Rottweil (ots) - Wegen Fahrerflucht ermittelt das Polizeirevier Rottweil nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag in der Heerstraße. Ein unbekannter Autofahrer stieß zwischen 10.10 Uhr und 12.20 Uhr vor Haus Nummer 85 gegen einen dort parkenden Ford Mondeo und verursachte einen Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Danach suchte er das Weite, ohne sich um den Schaden und seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Sachdienliche Hinweise sind unter der Telefonnummer 0741 477 0 rund um die Uhr möglich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell