POL-TUT: (VS-Villingen) Unzureichend gesicherter Pkw macht sich selbständig und rollt gegen Linienbus

VS-Villingen (ots) - Weil ein 28-jähriger Autofahrer seinen Seat Altea nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert hat, ist es am Freitag, gegen 07.10 Uhr, zu einem Unfall in der Nähe der Bushaltestelle "Villingen Fürstenbergring" gekommen. In der Folge rollte der Seat einem Linienbus entgegen. Der Fahrer des Linienbusses versuchte noch, dem Seat auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

gez. Kim Koch

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell