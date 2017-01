POL-TUT: (Horb am Neckar) Unbekannter Fahrzeuglenker beschädigt VW-Bus in der Alemannenstraße

Horb am Neckar (ots) - Am Donnerstag, im Zeitraum von 09.45 Uhr bis 10.30 Uhr, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Alemannenstraße abgestellten VW-Bus des Typs T5 beschädigt und sich dann - ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern - aus dem Staub gemacht. Der VW-Bus parkte im genannten Zeitraum vor dem Anwesen Nummer 22, als der unbekannte Fahrzeuglenker den Schaden anrichtete. Hinweise zu dem Unfallverursacher werden an das Polizeireiver Horb (07451 96-0) erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell