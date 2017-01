POL-TUT: (Loßburg-Wittendorf - Ursental) Nach Spiegelstreifer geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Loßburg-Wittendorf - Ursental (ots) - Zu einem Spiegelstreifer zwischen einem weißen Kleintransporter und einem Pkw der Marke Mazda sowie in der Folge zu einer Unfallflucht ist es am Mittwochnachmittag, gegen 13.30 Uhr, auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Wittendorf und Ursental gekommen. Der Lenker des Mazdas war von Wittendorf in Richtung Ursental unterwegs, als ihm kurz nach einer Rechtskurve ein weißer Kastenwagen mit Aufschrift, ähnlich einem Mercedes Sprinter, auf der engen Straße entgegenkam. Während der Mazda-Fahrer bremste und sofort und nach rechts auswich, fuhr der Lenker des Kastenwagens unbeirrt weiter. Dabei prallten beide Außenspiegel der Fahrzeuge gegeneinander, wobei am Spiegel und der Fahrertüre des Mazdas Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro entstand. Ohne anzuhalten setzte der Fahrer des Kleintransporters seine Fahrt in Richtung Wittendorf fort. Nun ermittelt die Polizei Freudenstadt (07441 536-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Fahrer des Kleintransporters.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell