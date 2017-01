POL-TUT: (Freudenstadt) Zwei Männer gehen Wirt und Betreiberin einer Gaststätte im "Atrium" in der Straßburger Straße an

Freudenstadt (ots) - Zwei alkoholisierte Männer haben am späten Donnerstagabend einen Wirt und die Betreiberin einer Gaststätte in der Straßburger Straße verbal angegangen und im weiteren Verlauf den Gastwirt mit Schlägen verletzt. Die Beiden Männer im Alter zwischen 20 und 27 Jahren befanden sich zusammen mit einem weiteren Mann in der Gaststätte. Dort gerieten sie zunächst untereinander in Streit und sorgten für Lärm und Unruhe. Aus diesem Grund verwies der Gastwirt die Männer aus dem Lokal. Beim Verlassen beleidigten zwei der drei Männer den Wirt und die anwesende Gaststättenbetreiberin mit üblen Ausdrücken. Nachdem die Männer auch noch Lärm vor der Gaststätte machten und der Wirt diese erneut zur Ruhe ermahnte, schlugen zwei der Männer auf den Gastwirt ein. Die nach der Verständigung eintreffenden Beamten konnten einen der drei Männer - einen 27-Jährigen - vorläufig festnehmen. Die anderen beiden Beteiligten hatten sich bereits entfernt. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der 27-Jährige aggressiv und renitent. Nach der Durchführung einer richterlich angeordneten Blutentnahme muss sich der Mann nun in einem Strafverfahren verantworten. Gegen die anderen beiden Männer dauern die Ermittlungen noch an.

