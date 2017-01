POL-TUT: (Balingen) Rauchender Ladendieb zweimal beim Diebstahl von Tabakwaren erwischt

Balingen (ots) - Gleich zweimal hat sich ein 36-jähriger Ladendieb am Donnerstagnachmittag bei Diebstählen im LIDL und im E-Center erwischen lassen.

Gegen 14.15 Uhr schaute der Filialleiter des LIDL-Marktes in der Bahnhofstraße dem Mann zu, wie er eine Packung Tabak in seine Hosentasche steckte. Nach dem Passieren der Kasse wollte der Filialleiter den 36-Jährigen anhalten. Völlig unbeeindruckt ging der Dieb weiter und verließ den Discounter. Vor dem Geschäft kam ein weiterer LIDL-Mitarbeiter hinzu. Gemeinsam hielten die Beiden den Dieb fest, worauf er sich wehrte, die Zwei wegschubste und in Richtung Innenstadt flüchtete. Dort wurde er wenig später von der Polizei festgenommen. Den gestohlenen Tabak hatte er noch in der Tasche. Nach den notwendigen polizeilichen Maßnahmen und dem Aussprechen eines Hausverbots durfte der Dieb wieder gehen.

Da er jetzt keinen Tabak mehr hatte, die Lust am Rauchen aber scheinbar ungebrochen war, versuchte er ein weiteres Mal an Tabak zu kommen. Gegen 16.40 Uhr erschien er im E-Center in der Albrechtstraße und steckte dort eine Schachtel Zigaretten in seine Jackentasche. Dabei beobachtete ihn der Geschäftsführer der EDEKA-Filiale und sah auch, dass er die Ware an der Kasse nicht bezahlte. Deswegen hielt er den Dieb an und verständigte die Polizei. Weil der offensichtlich Nikotinsüchtige kein Geld dabei hatte, konnte er die Zigaretten nicht bezahlen und musste sie deswegen wieder abgeben. Trotzdem durfte er auch aus dem E-Center etwas mitnehmen: das zweite Hausverbot an diesem Tag.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell