POL-TUT: (Donaueschingen) Auffahrunfall - eine Person leicht verletzt

Donaueschingen (ots) - Am Donnerstag, gegen 16.50 Uhr, hat sich ein Auffahrunfall in der Josefstraße auf Höhe eines Restaurants ereignet. Ein 40-jähriger Autofahrer erkannte zu spät, dass der vor ihm fahrende Suzuki Swift verkehrsbedingt abbremste. Der 40-Jährige fuhr mit seinem Mercedes-Benz auf den Suzuki auf. Bei diesem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Des Weiteren erlitt der Fahrer des Suzuki leichte Verletzungen.

gez. Kim Koch

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell