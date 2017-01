POL-TUT: (Donaueschingen) Vorfahrt missachtet - Sachschaden 6500 Euro

Donaueschingen (ots) - Ein 31-jähriger Fahrzeuglenker hat am Donnerstag, gegen 12 Uhr, die Vorfahrt eines Renault Twingo an der Einmündung Raiffeisenstraße und Werner-von-Siemens-Straße missachtet und so einen Unfall verursacht. Der 31-Jährige fuhr mit seinem BMW auf der Raiffeisenstraße in Richtung Dürrheimer Straße. An der Einmündung zur Werner-von-Siemens-Straße missachtete er die Vorfahrt des von rechts kommenden Renault. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6500 Euro.

