POL-TUT: (Blumberg, Einmündung Landesstraße 185 / Bundesstraße 27) Unfall aufgrund Unachtsamkeit

Blumberg, Einmündung Landesstraße 185 / Bundesstraße 27 (ots) - Aufgrund Unaufmerksamkeit hat ein 53-jähriger Fahrzeuglenker am Donnerstag, gegen 20 Uhr, einen Mitsubishi Spacestar an der Einmündung der Landesstraße 185 zur Bundesstraße 27 touchiert. Der 53-Jährige fuhr mit seinem BMW auf der L 185 von Geisingen kommend in Richtung Blumberg. An der Kreuzung L 185 / B 27 musste er verkehrsbedingt warten und anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt einräumen. Dabei übersah der 53-Jährige den von rechts heranfahrenden Mitsubishi, welcher von der B 27 nach links auf die L 185 abbog. Der 53-Jährige fuhr bereits an, als sich der Mitsubishi noch im Abbiegevorgang befand. Im weiteren Verlauf touchierte der 53-Jährige den Mitsubishi mit seinem BMW am hinteren Fahrzeugheck. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro.

gez. Kim Koch

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell