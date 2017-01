POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald, Bundesstraße 33) Auffahrunfall aufgrund Unachtsamkeit - 8000 Euro Sachschaden

St. Georgen im Schwarzwald, Bundesstraße 33 (ots) - 8000 Euro Sachschaden hat ein 32-jähriger Autofahrer am Donnerstag, gegen 15.25 Uhr, auf der Bundesstraße 33 verursacht. Ein 31 Jahre alter Pkw-Lenker fuhr mit seinem Auto von St. Georgen kommend in Richtung Peterzell. Auf Höhe des Brudermoosparkplatzes wollte der Mann abbiegen und bremste ab. Zwei nachfolgende Autofahrer eines Passats und eines Opels brachten ihre Fahrzeuge rechtzeitig zum Stillstand. Ein diesen Fahrzeugen nachfolgender Lenker eines Ford Transits verkannte die Verkehrssituation und fuhr mit seinem Ford Transit auf den vor ihm stehenden Opel Corsa auf. Der Opel Corsa wurde wiederrum auf den davor stehenden VW Passat geschoben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

gez. Kim Koch

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell