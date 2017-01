POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Unfallflucht - Zeugen gesucht

St. Georgen im Schwarzwald (ots) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag, im Zeitraum von 07.30 Uhr bis 16.30 Uhr in der Schulstraße gekommen. Der linke Außenspiegel eines Autos, welches auf Höhe einer Schule ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkte, wurde angefahren. Dabei brach das Gehäuse des Außenspiegels ab und fiel auf die Straße. Bei dem beschädigten Auto handelte es sich um einen grauen VW Polo. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Auch zu dieser Unfallflucht nimmt das Polizeirevier St. Georgen (07724 9495-00) Hinweise entgegen.

gez. Kim Koch

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell