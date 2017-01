POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Unfallflucht - Zeugen gesucht

St. Georgen im Schwarzwald (ots) - Im Zeitraum von 07.00 Uhr bis 15.30 Uhr hat sich am Donnerstag ein Unfall auf einem Parkplatz einer Werkzeugmaschinenfabrik an der Bundesstraße 33 ereignet. Vermutlich bei einem Rangiervorgang streifte ein Fahrzeug einen geparkten, grauen Nissan Note einer 31-jährigen Frau. Aufgrund der Beschädigungen dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen Lastwagen handeln, welcher zudem blaue Lacksplitter hinterließ. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen (07724 9495-00) entgegen.

