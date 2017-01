POL-TUT: (St. Georgen im Schwarzwald) Unfallflucht - Zeugen gesucht

St. Georgen im Schwarzwald (ots) - Auf einem Parkplatz neben einem Postgebäude "Am Marktplatz" beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch, kurz vor 17 Uhr, beim Ein- oder Ausparken einen Audi A4 eines 54-Jährigen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Am vorderen rechten Fahrzeugeck des Audis entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen (07724 9495-00) in Verbindung zu setzen.

gez. Kim Koch

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell