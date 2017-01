POL-TUT: (VS-Schwenningen) 59-Jähriger ohne Fahrerlaubnis unterwegs

VS-Schwenningen (ots) - Am Donnerstag, gegen 11.50 Uhr, wurde ein 59-jähriger Fahrzeuglenker beobachtet, wie er sein Mobiltelefon während der Fahrt benutzte. Die eingesetzten Beamten unterzogen ihn in der Villinger Straße einer polizeilichen Kontrolle. Der 59-Jährige konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, behauptete jedoch im Besitz einer solchen zu sein. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 59-Jährige noch nie eine gültige Fahrerlaubnis besessen hat. Der 59-jährige Autofahrer hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.

gez. Kim Koch

