POL-TUT: (VS-Schwenningen) Verkehrszeichen umgefahren

VS-Schwenningen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat, vermutlich am Donnerstag, ein Verkehrszeichen kurz vor einem Kreisverkehr in der Dürrheimer Straße umgefahren. Der Fahrzeuglenker befuhr gemäß Spurenlage die Kreisstraße 5700 aus Richtung Bad Dürrheim in Richtung VS-Schwenningen. Auf Höhe eines Kreisverkehrs an einer Tankstelle kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Fahrbahnteiler kurz vor dem Kreisverkehr und fuhr das dortige Verkehrszeichen um. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) entgegen.

gez. Kim Koch

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell