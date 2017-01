POL-TUT: (VS-Villingen) Unzureichend gesicherter Pkw macht sich selbständig und rollt gegen anderes Fahrzeug

VS-Villingen (ots) - Weil eine 19-jährige Autofahrerin ihren Audi nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert hat, ist es am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, zu einem Unfall in der Straße Am Bickeberg gekommen. Der Audi der 19-Jährigen rollte auf einen dahinter parkenden Opel Zafira. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3000 Euro.

gez. Kim Koch

