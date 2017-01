POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Bremsendes Auto zu spät erkannnt

Albstadt-Ebingen (ots) - Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen in der Goethestraße ist an den beiden beteiligten Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von insgesamt 7000 Euro entstanden. Ein 23-jähriger Autofahrer erkannte zu spät, das ein BMW, der vor ihm in Richtung Onstmettingen fuhr, abgebremst wird. Deshalb fuhr er hinten auf. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell