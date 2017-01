POL-TUT: (Meßstetten) Vorfahrt genommen - Transporter rammt VW Golf

Meßstetten (ots) - An der Kreuzung der Georgstraße mit der Gartenstraße sind am Donnerstag, um 10 Uhr, zwei Fahrzeuge zusammengestoßen und erheblich beschädigt worden. Eine 41-jährige Frau fuhr mit ihrem Mercedes Sprinter auf der Georgstraße an die Kreuzung heran, um sie zu überqueren. Beim Einfahren in die Gartenstraße übersah sie einen vorfahrtsberechtigt von links kommenden VW Golf und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrzeuge waren so stark demoliert, dass an eine Weiterfahrt nicht mehr zu denken war. Sie wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell