POL-TUT: (Hechingen) Aufmerksame Angestellte erwischen Ladendieb - Tabakwaren für über 400 Euro in Kleidung versteckt

Hechingen (ots) - Am Donnerstag haben Angestellte des Einkaufszentrums "Kaufland" in der Gammertinger Straße einen Ladendieb auf frischer Tat geschnappt und der Polizei übergeben. Am Nachmittag fiel einer Angestellten auf, dass ein Tabakregal an einer der Kassen komplett leer geräumt ist. An einer anderen Kasse fand sich kurz danach eine Tragetasche mit zahlreichen Tabakbeuteln, die in einer der unteren Ablagen versteckt war. Nach Hinzuziehen des Marktleiters und mit Unterstützung des Hausdetektivs wurde der versteckte Tabak ab dem Zeitpunkt beobachtet. Gegen 18 Uhr war es dann so weit: ein im Markt bereits bekannter Mann kam, holte sich die gut gefüllte Tragetasche und stellte sie in seinen Einkaufwagen. Danach kaufte er noch ein, wobei ihn seine Beobachter aus dem Blickfeld verloren. Kurz darauf kam er an eine der Kassen, bezahlte Süßwaren und Getränke und verließ dann den Kassenbereich in Richtung Ausgang. Kurz vor Verlassen des Marktes hielten ihn die Zeugen an und stellten fest: die Tragetasche fehlt! Das war kein Wunder, denn die Tasche war zwischenzeitlich leer. Der Dieb hatte die insgesamt 64 Beutel Tabak über den ganzen Körper verteilt in seiner Bekleidung versteckt. Gesamtwert des Diebesguts: fast 430 Euro. Nachdem er die Ware wieder ausgepackt und die Polizei die Anzeige aufgenommen hatte, durfte der nicht unbekannte Langfinger wieder gehen. Jetzt hat er Hausverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell