POL-TUT: (Hechingen) Vorfahrtsverletzung mit Folgen: zwei Unfälle an derselben Kreuzung

Hechingen (ots) - Am Donnerstagabend sind an der Einmündung der Straße "Lotzenäcker" in die Neue Rottenburger Straße gleich zwei Unfälle passiert. Gegen 17.40 Uhr wollte ein 47-jähriger Autofahrer, der mit seinem VW Polo aus dem Lotzenäcker kam, die Kreisstraße in Richtung Sickingen überqueren. Bei der Einfahrt in die Kreuzung übersah er einen vorfahrtsberechtigt aus Richtung Bodelshausen kommenden SEAT Arosa und stieß mit ihm zusammen. Der 57-jährige SEAT-Fahrer verletzte sich leicht und wurde vor Ort von Ersthelfern versorgt. Später kam er mit dem Sanka ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit wurden deshalb abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 8500 Euro geschätzt. Bei dem SEAT geht die Polizei von einem Totalschaden aus.

Wenige Minuten später, noch während sich die Ersthelfer abseits der Straße um den Leichtverletzten kümmerten, kam aus Richtung Bodelshausen ein Subaru angefahren. Wegen Fehleinschätzung der Verkehrssituation im Kreuzungsbereich und aus Unachtsamkeit prallte die 56-jährige Subaru-Fahrerin gegen den am ersten Unfall beteiligten SEAT Arosa. Am Subaru entstand dadurch Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

