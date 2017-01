POL-TUT: (Aldingen) Betrunkener Autofahrer

Landkreis Tuttlingen (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde ein 49-jähriger Autofahrer am Donnerstag, gegen 17 Uhr, in der Steigstraße angehalten. Bei der Überprüfung des 49-Jährigen stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille Alkohol im Blut. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein des Mannes in Verwahrung genommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell