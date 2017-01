POL-TUT: (Balingen) Autofahrerin rammt Falschparker

Balingen (ots) - Ein Falschparker hat am Donnerstagabend in der Schwanenstraße seinen Verkehrsverstoß mit einem erheblichen Unfallschaden bitter bezahlen müssen. Der 64-Jährige hatte seinen Toyota bei der Volkshochschule im Parkverbot stehen. Gegen 21.15 Uhr fuhr eine 65-jährige Frau mit ihrem Skoda aus dem Hofraum der VHS und prallte geradewegs gegen den parkenden Pkw, an dem dadurch ein Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro entstand. Noch zirka 1000 Euro höher war der Schaden an dem Skoda Fabia.

