POL-TUT: (Albstadt-Onstmettingen) Vorfahrt nicht beachtet - zwei PKWs stoßen zusammen

Albstadt-Onstmettingen (ots) - An der Kreuzung der Theodor-Storm-Straße mit der Wilhelmstraße hat es am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr heftig gekracht. Ein Opel und ein Seat stießen zusammen, weil der 68-jährige Opelfahrer die Vorfahrt nicht beachtete. Er fuhr auf der Theodor-Storm-Straße an die Kreuzung heran und wollte sie überqueren. Dabei übersah er die auf der Wilhelmstraße in Richtung Tailfingen fahrende 25-jährige SEAT-Lenkerin und stieß mit ihr zusammen. Bei der wuchtigen Kollision verletzte sich glücklicherweise keiner der beiden Beteiligten. Allerdings konnten sie ihre Fahrt wegen der erheblichen Beschädigungen an ihren Autos nicht fortsetzen. Die beiden PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell