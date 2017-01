POL-TUT: (Hechingen) Drei Ladendiebe erwischt

Hechingen (ots) - Am Mittwochabend hat ein Detektiv im TOOM-Baumarkt drei Ladendiebe beim Stehlen beobachtet und nach dem Passieren der Kasse gestellt. Das Trio, bestehend aus zwei Männern und einer Frau, klauten sich wahllos durch die verschiedenen Abteilungen. Die beiden Männer holten die Artikel aus den Regalen und gaben sie an ihre Begleiterin weiter, die die notwendige Tasche umhängen hatte. So verschwanden nach und nach Mini-Wasserwaagen, Brauseköpfe, Autopflegemittel und Anderes im Gesamtwert von um die 120 Euro in der Tasche. Unbezahlt passierten die Drei den Kassenbereich. Dann war Schluss. Der Hausdetektiv stellte die Frau und die beiden Männer. Nachdem alles wieder ausgepackt war und die Polizei den Ladendiebstahl aufgenommen hatte, konnten die scheinbar geübten Langfinger wieder gehen. Ab sofort haben sie Hausverbot.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell