POL-TUT: (Balingen) Omnibus streift Pkw an Einmündung vor Ostdorf

Balingen (ots) - Am Ende der Kreisstraße zwischen Engstlatt und Ostdorf hat am Donnerstagmorgen ein Omnibus einen Personenkraftwagen gestreift und beschädigt. Die Fahrerin des Pkw wollte an der Einmündung der Kreisstraße in die L365 nach rechts in Richtung Ostdorf abbiegen und ordnete sich dem entsprechend ein. Links fuhr ein Omnibus an der Frau vorbei und streifte dabei den linken Aussenspiegel und den Kotflügel ihres Wagens. Der Busfahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Das Polizeirevier Balingen ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise werden dort rund um die Uhr entgegen genommen (Telefon 07433 264 0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell