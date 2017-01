POL-TUT: (Immendingen) Unfall auf eisglatter Fahrbahn

Immendingen (ots) - Eine leichtverletzte Person und rund 17.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstag, gegen 8.40 Uhr, auf der Landesstraße 225 zwischen Immendingen und Mauenheim. Ein 60-jähriger Lenker eines Skoda war mit seinem Wagen in Richtung Mauenheim unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der 60-Jährige auf der eisglatten Fahrbahn die Kontrolle übe den Wagen und schleuderte gegen einen entgegenkommenden Toyota eines 55-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurde der 55-Jährige leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell