POL-TUT: (Tuttlingen) Alfa-Fahrer betrunken unterwegs

Tuttlingen (ots) - Am Mittwochabend, gegen 22 Uhr, hat die Polizei einen betrunkenen Alfa-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 57-Jährige fuhr in Schlangenlinien auf der Stockacher Straße in Richtung des Polizeipräsidiums. Dies blieb den Ordnungshütern nicht verborgen. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von über 1,7 Promille. Nach einer ärztlichen Blutentnahme musste der 57-Jährige seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell