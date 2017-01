POL-TUT: (Oberbränd - Unterbränd, Kreisstraße 5740) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Oberbränd - Unterbränd, Kreisstraße 5740 (ots) - Am Donnerstag, gegen 06.45 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 5740 zwischen Oberbränd und Unterbränd im Begegnungsverkehr zu einem Unfall gekommen. Ein 41-jähriger Mann fuhr mit seinem Peugeot 407 in Richtung Oberbränd. Mit einem bislang unbekannten Fahrzeug kam es im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel. Der 41-Jährige hielt daraufhin am Straßenrand an, während sich der unbekannte Täter von der Unfallstelle entfernte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) entgegen.

gez. Kim Koch

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell