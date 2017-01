POL-TUT: (Brigachtal) Kaminbrand bleibt ohne Folgen

Brigachtal (ots) - Ohne Folgen ist ein Kaminbrand am Donnerstag, gegen 07:45 Uhr, an einem Haus in der Hauptstraße geblieben. Die Feuerwehr machte den Schornstein wieder frei. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

gez. Kim Koch

