POL-TUT: (Burladingen) Meldungskorrektur: versuchter Wohnungseinbruch war in der Straße Hoher Baum

Burladingen (ots) - Der versuchte Wohnungseinbruch in Burladingen, über den wir gestern berichteten und der mit einem Zeugenaufruf einherging, ereignete sich nicht, wie berichtet, in der Hauptstraße nahe dem Kreisverkehr, sondern in der Straße "Hoher Baum" im Nordosten der Gemeinde. Der Zeugenaufruf des Polizeipostens Burladingen besteht weiterhin.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell