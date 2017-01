POL-TUT: (Talheim) Auto landet auf dem Dach

Talheim (ots) - Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5919 hat sich am Mittwoch, gegen 13.15 Uhr, eine 18-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die junge Frau war mit ihrem Fiat Punto von Talheim kommend in Richtung Tuningen unterwegs und kam wegen Schneeverwehungen nach links von der Straße ab. Der Kleinwagen überschlug sich an der abfallenden Böschung und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 18-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Fiat wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell