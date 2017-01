POL-TUT: (Horb am Neckar) Zeugen zu einem Unfall am 11.01. zwischen Ahldorf und der Hirschhofkreuzung gesucht

Horb am Neckar (ots) - Wie wir bereits am 12. Januar berichtet haben, ist es am Mittwoch, 11.01., zu einem Verkehrsunfall zwischen Ahldorf und der Hirschhofkreuzung an der Auffahrt zur Bundesstraße 32 gekommen, bei welchem eine 21-jährige Autofahrerin mit einem VW Lupo sowie ein 64 Jahre alte Opelfahrer leicht verletzt worden sind. Die Lupo-Fahrerin bog dabei von der Kreisstraße 4785 / Landesstraße 459 aus Richtung Ahldorf kommend nach links auf die Auffahrt zur B 32 ab. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Opel-Fahrer, wobei es zum Unfall kam. Hinter der 21-jährigen Unfallverursacherin fuhr ein schwarzer Pkw, eventuell ein VW Golf oder ein ähnlich großes Fahrzeug. Der Lenker dieses Fahrzeugs düfte den Unfallhergang beobachtet haben. Dieser Fahrer hielt kurz an und fuhr dann anschließend weiter in Richtung Hirschhofkreuzung. Nun sucht das Polizeirevier Horb den Fahrer dieses Fahrzeugs und bittet diesen, sich mit dem Polizeirevier Horb (07451 96-0) in Verbindung zu setzen.

