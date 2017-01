POL-TUT: (Schramberg) Versuchter Einbruch in Café

Schramberg (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstag, haben unbekannte Täter versucht in ein Café in der Marktstraße einzubrechen. Gegen 3.35 Uhr wurde eine Anwohnerin durch die Einbruchsgeräusche wach und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung, hatten die Einbrecher bereits das Weite gesucht. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten die Täter mehrfach mit einem Werkzeug an der Eingangstür, gelangten aber nicht in das Objekt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell