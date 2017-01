POL-TUT: (Schramberg/Lauterbach) Einbrecher unterwegs

Schramberg/Lauterbach (ots) - Der Polizei Schramberg sind in der Nacht zum Mittwoch insgesamt vier Einbrüche gemeldet worden. In Schramberg versuchte ein unbekannter Täter in der Hauptstraße in eine Bäckereifiliale einzudringen. Die massive Holztür hielt den Hebelversuchen allerdings stand. In Lauterbach war ein Versicherungsbüro in der Hauptstraße das Ziel von Einbrechern. Trotz mehrerer Hebelversuche gelangten die Täter nicht in die Büroräume. Nur unweit des Versicherungsbüros hebelten die Ganoven ebenfalls erfolglos an einer Nebeneingangstür einer ehemaligen Gaststätte in der Hauptstraße. Letztendlich gelangten die Einbrecher in eine Bäckereifiliale im selben Geschäftshaus. Die Eindringlinge stemmten die Ladentür auf und durchstöberten den Verkaufsraum und die Backstube. Ohne Beute suchten die Täter anschließend das Weite. Die Polizei prüft derzeit, ob die Taten einem Täter zuzuschreiben sind. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell