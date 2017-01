POL-TUT: (Winterlingen) Nissan-Van kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Winterlingen (ots) - Auf einem Landwirtschaftsweg neben der B463 ist am Mittwoch ein Auto gelandet, nachdem sein Fahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit bei Schneeglätte von der Fahrbahn rutschte. Der 53-Jährige war gegen 12.30 Uhr auf dem Weg in Richtung Sigmaringen, als er sich zirka 150 Meter nach den Doppelparkplätzen ohne fremdes Zutun von der schneebedeckten Straße katapultierte. Der Kastenwagen überschlug sich mehrmals und blieb 10 Meter tiefer, am Ende der Böschung, auf dem dortigen Weg liegen. Vorsorglich kam der Nissan-Fahrer zur Untersuchung mit dem Sanka ins Krankenhaus nach Balingen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

