POL-TUT: (Winterlingen) Beim aus der Garage fahren gegen stehenden Fahrschulwagen geprallt

Winterlingen (ots) - Am Mittwochnachmittag ist eine 38-jährige Frau rückwärts aus ihrer Garageneinfahrt auf die Flandernstraße gefahren. Dabei übersah sie ein auf der Straße stehendes Fahrschulauto, in dem der Fahrlehrer seinem Schüler gerade eine Verkehrszeichen erklärte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von 6000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell