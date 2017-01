POL-TUT: (Donaueschingen - Aasen) Fahrzeug landet im Graben - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Donaueschingen - Aasen (ots) - Am Mittwoch, gegen 07.15 Uhr, musste ein 29-jähriger Autofahrer einem entgegenkommenden Audi ausweichen und landete daraufhin im Graben. Der 29-Jährige befuhr die Klosterstraße in Aasen, als ihm der Audi in Fahrtrichtung Bad Dürrheim entgegenkam. Auf Höhe des Ortsausgangs geriet dieser Audi auf teils schneebedeckter Fahrbahn zu weit auf die Gegenfahrbahn, sodass der 29-Jährige mit seinem Vito ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge rutschte der Vito in den Straßengraben. Der Audi-Fahrer entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Es handelt sich um einen schwarzen Audi A4 oder A6 mit VS-Kennzeichen. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) entgegen.

