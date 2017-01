POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Radmuttern gelöst - Vorderrad verkeilt im Radkasten

Albstadt-Ebingen (ots) - Glück im Unglück hatte eine 50-jährige Autofahrerin am Dienstagabend auf der Heimfahrt nach Balingen. Als sie gegen 17.30 Uhr, aus der Jakobstraße kommend, auf der B 463 nach Hause fuhr, bemerkte sie, dass ihr VW Polo immer unruhiger fährt. Wegen eines unüberhörbaren Schlages hielt die VW-Fahrerin in Höhe der Firma Steinmeyer an, wo sich eines der beiden Vorderräder vollends von der Nabe löste und im Radkasten verkeilte. Ein unbekannter Täter hatte ihr zuvor alle fünf Radmuttern gelöst. Zwei Radmuttern lagen auf der B 463, die drei anderen gingen unterwegs verloren. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hat der Täter tagsüber, zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr, zugeschlagen. In dieser Zeit stand der Polo auf dem Parkplatz vor der Firma Gühring in Albstadt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen. Wenn sie im Tatzeitraum auf dem Parkplatz der Firma Gühring in der Jakobstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sie es bitte umgehend (Telefon 07432 955 0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell