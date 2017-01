POL-TUT: (Hüfingen - Hausen vor Wald, Landesstraße 171) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Hüfingen - Hausen vor Wald, Landesstraße 171 (ots) - Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch, gegen 14.45 Uhr, mit ihrem Auto in einer Kurve der Landesstraße 171 ins Schlingern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Die Lenkerin des Opels fuhr an diesem Nachmittag auf der L 171 - von Hüfingen kommend - in Richtung Hausen vor Wald. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet die 19-Jährige in einer Kurve auf einer Schneewehe ins Schlingern und kam im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Opel Corsa auf dem angrenzenden Feld und blieb auf dem Dach liegen. Die 19-Jährige hatte Glück und kam mit einem Schrecken davon. Es entstand lediglich Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von 4000 Euro.

